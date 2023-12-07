С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще одну семью - глава ОВА

С временно оккупированного левобережья Херсонщины на подконтрольную территорию удалось вернуть семью с ребенком, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Приемная семья, которая воспитывает ребенка, лишенного родительской опеки, не могла самостоятельно выехать с левобережья. Поэтому на помощь пришла общественная организация "Save Ukraine". И уже сегодня они - на подконтрольной Украине территории", - написал Прокудин.

Также вместе с семьей удалось вывезти 18-летнюю девушку из Голой Пристани, которую незаконно депортировали в россию.

Напомним

Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей.