С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще одну семью - глава ОВА
Киев • УНН
Вместе с семьей удалось вывезти 18-летнюю девушку из Голой Пристани, которую незаконно депортировали в россию.
С временно оккупированного левобережья Херсонщины на подконтрольную территорию удалось вернуть семью с ребенком, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Приемная семья, которая воспитывает ребенка, лишенного родительской опеки, не могла самостоятельно выехать с левобережья. Поэтому на помощь пришла общественная организация "Save Ukraine". И уже сегодня они - на подконтрольной Украине территории", - написал Прокудин.
Также вместе с семьей удалось вывезти 18-летнюю девушку из Голой Пристани, которую незаконно депортировали в россию.
Напомним
Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей.
С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще одну семью - глава ОВА
Вместе с семьей удалось вывезти 18-летнюю девушку из Голой Пристани, которую незаконно депортировали в россию.
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