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"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 12:16  •  16213 просмотра

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Бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку

Украинские защитники поблагодарили Одесскую областную военную администрацию за автомобили и другую критически важную помощь для противостояния врагу, передает УНН.

Мы, бойцы 639 отдельного зенитно-пулементного батальона, выражаем искреннюю благодарность Одесской ОВА за предоставление критически важной помощи в виде автомобилей и других средств. С вашей помощью мы победим

- сообщили военные.

Напомним

Несколько месяцев назад при Одесской ОВА заработала рабочая группа "Прозорість та підзвітність". По состоянию на сегодняшний день членам рабочей группы удалось отменить несовершенные тендеры на сумму 169 миллионов гривен, которые направят в поддержку украинских военных.

Также напомним, летом Одесская ОВА рекомендовала громадам перечислить средства на помощь армии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"З вашою допомогою ми переможемо": бійці батальйону подякували Одеській обладміністрації за критично важливу підтримку
"With your help, we will win": battalion fighters thank Odesa Regional State Administration for critical support
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