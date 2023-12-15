"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку
Киев • УНН
Бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку
Украинские защитники поблагодарили Одесскую областную военную администрацию за автомобили и другую критически важную помощь для противостояния врагу, передает УНН.
Мы, бойцы 639 отдельного зенитно-пулементного батальона, выражаем искреннюю благодарность Одесской ОВА за предоставление критически важной помощи в виде автомобилей и других средств. С вашей помощью мы победим
Напомним
Несколько месяцев назад при Одесской ОВА заработала рабочая группа "Прозорість та підзвітність". По состоянию на сегодняшний день членам рабочей группы удалось отменить несовершенные тендеры на сумму 169 миллионов гривен, которые направят в поддержку украинских военных.
Также напомним, летом Одесская ОВА рекомендовала громадам перечислить средства на помощь армии.
"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку
Бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку.
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