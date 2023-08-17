Замість бруківки допомога ЗСУ: райони Одещини централізовано фінансуватимуть військових

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Відповідну рекомендацію всі райони області отримали від голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

“За результатами моніторингу видатків місцевих бюджетів на заходи та роботи з територіальної та військової оборони встановлено нерівномірність забезпечення відповідними фінансовими ресурсами військових формувань Збройних сил України. Такі підходи до розподілу не забезпечують нагальних потреб формувань територіальної оборони та Збройних сил України на півдні країни. На разі існує потреба забезпечення матеріально — технічної бази Збройних сил України”, — вказано у листі Кіпера.

Головам районів доручено промоніторити бюджети та передати надлишкові кошти в обласний бюджет для централізованого та підконтрольного фінансування Збройних сил України.

Так, за даними місцевих видань, Кілійська громада за підсумком засідання вирішила передати на потреби армії 2 мільйони 30 тисяч гривень.

“Нам сьогодні потрібно відстоювати нашу державу. Так, для Кілійської громади це великі кошти, а для нашої спільної Перемоги — дуже невеликі. З ремонтами навіть найгірших доріг, тротуарів, благоустроєм ми можемо почекати, а от наші військові чекати не можуть. Чим більше буде забезпечення — тим скорішим буде результат. З початку війни ми, звичайно, теж не відмовляли військовим, коли могли виділити кошти на ті чи інші потреби, але виконати усі їхні прохання ми не могли, адже більшість з цього не підпадала під цільове використанням коштів. Разом з цим лише військовому керівництву більш зрозуміла картина, кому що необхідно у першу чергу, а ми можемо про це судити лише зі своїх міркувань. Тож я вважаю, що ми повинні передати ці кошти армії”, — заявив голова Кілійської громади В’ячеслав Чернявський.

Аналогічні рішення прийняті ще у декількох громадах Бессарабії. Скільки коштів реально вдалося отримати на армію з Бессарабії, буде відомо після 18 серпня. Цей термін зазначений як кінцевий.

Загалом у Кіпера очікують зібрати близько 1 мільярда гривень на потреби ЗСУ.