Вакарчук на концерте в Австралии спел с флагом Мариуполя

Среди зрителей на концерте присутствовали мариупольцы, которые 2 года назад иммигрировали в Австралию. Во время концерта мариупольцы дали флаг С.Вакарчука и тот продолжил петь песню "911" с поднятым флагом Мариуполя.

"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии ", - написала Анна Глодя, которая посетила концерт.

Напомним, украинская группа "Океан Эльзы" на концерте в Минске посвятила песню журналисту Павлу Шеремета, убитому в Киеве.