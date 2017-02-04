Вакарчук на концерте в Австралии спел с флагом Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Фронтмену группы "Океан Эльзы" во время концерта в австралийском Мельбурне из зрительного зала передали флаг Мариуполя. Впечатлениями от события поделились фаны группы в Facebook, сообщает корреспондент УНН.
Среди зрителей на концерте присутствовали мариупольцы, которые 2 года назад иммигрировали в Австралию. Во время концерта мариупольцы дали флаг С.Вакарчука и тот продолжил петь песню "911" с поднятым флагом Мариуполя.
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии ", - написала Анна Глодя, которая посетила концерт.
Напомним, украинская группа "Океан Эльзы" на концерте в Минске посвятила песню журналисту Павлу Шеремета, убитому в Киеве.