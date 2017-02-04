С.Вакарчук на концерті в Австралії заспівав із прапором Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Фронтмену групи “Океан Ельзи” під час концерту в австралійському Мельбурні із глядацького залу передали прапор Маріуполя. Враженнями від події поділилися фани гурту у Facebook, повідомляє кореспондент УНН.
Серед глядачів на концерті були присутні маріупольці, які 2 роки тому імігрували до Австралії. Під час концерту маріупольці дали прапор С.Вакарчуку і той продовжив співати пісню “911” з піднятим прапором Маріуполя.
“Незабутній момент вечора. Я кинула з натовпу Славі прапор Маріуполя і під кінець концерту він розкрив його перед всією аудиторією. Як же це приємно і круто! Привіт нашому рідному місту з Австралії”, — написала Анна Глодя, яка відвідала концерт.
Нагадаємо, український гурт "Океан Ельзи" на концерті у Мінську присвятив пісню журналісту Павлу Шеремету, вбитому у Києві.