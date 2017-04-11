С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко

По одному брейку в каждой партии хватило испанцу, чтобы одержать победу в этом матче. Шесть брейкпойнтив за весь поединок было в С.Стаховського, но ни один из них Украинской реализовать не удалось - 4: 6, 4: 6.

Стоит отметить, что для киевлянина это был первый турнир на грунте в этом году.

Как сообщал УНН, С.Стаховський пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, победив в отборе двух оппонентов.