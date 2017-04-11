С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67073 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108519 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166397 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122080 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119950 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114305 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105417 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107320 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157454 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко

С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко

Киев  •  УНН

 • 9666 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер основной сетки на турнире ATP World Tour 250 "Grand Prix Hassan II" в Марракеше (Марокко), уступив экс-пятой ракетке мира испанцу Томми Робредо, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

По одному брейку в каждой партии хватило испанцу, чтобы одержать победу в этом матче. Шесть брейкпойнтив за весь поединок было в С.Стаховського, но ни один из них Украинской реализовать не удалось - 4: 6, 4: 6.

Стоит отметить, что для киевлянина это был первый турнир на грунте в этом году.

Как сообщал УНН, С.Стаховський пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, победив в отборе двух оппонентов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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