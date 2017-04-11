С.Стаховський уступил экс-пятой ракетке мира на турнире в Марокко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер основной сетки на турнире ATP World Tour 250 "Grand Prix Hassan II" в Марракеше (Марокко), уступив экс-пятой ракетке мира испанцу Томми Робредо, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
По одному брейку в каждой партии хватило испанцу, чтобы одержать победу в этом матче. Шесть брейкпойнтив за весь поединок было в С.Стаховського, но ни один из них Украинской реализовать не удалось - 4: 6, 4: 6.
Стоит отметить, что для киевлянина это был первый турнир на грунте в этом году.
Как сообщал УНН, С.Стаховський пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, победив в отборе двух оппонентов.