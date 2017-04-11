С.Стаховський поступився екс-п'ятій ракетці світу на турнірі в Марокко

По одному брейку в кожній партії вистачило іспанцеві, щоб здобути перемогу в цьому матчі. Шість брейкпойнтів за весь поєдинок було у С.Стаховського, але жоден з них українцю реалізувати не вдалося — 4:6, 4:6.

Варто зазначити, що для киянина це був перший турнір на ґрунті в цьому році.

Як повідомляв УНН, С.Стаховський пробився в основну сітку змагань через кваліфікацію, перемігши у відборі двох опонентів.