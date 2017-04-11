С.Стаховський поступився екс-п'ятій ракетці світу на турнірі в Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар’єр основної сітки на турнірі ATP World Tour 250 “Grand Prix Hassan II” у Марракеші (Марокко), поступившись екс-п’ятій ракетці світу іспанцю Томмі Робредо, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
По одному брейку в кожній партії вистачило іспанцеві, щоб здобути перемогу в цьому матчі. Шість брейкпойнтів за весь поєдинок було у С.Стаховського, але жоден з них українцю реалізувати не вдалося — 4:6, 4:6.
Варто зазначити, що для киянина це був перший турнір на ґрунті в цьому році.
Як повідомляв УНН, С.Стаховський пробився в основну сітку змагань через кваліфікацію, перемігши у відборі двох опонентів.