С сегодняшнего дня на всех АЗС Украины будет действовать новый стандарт топлива - Е10

Фото: pixabay

Со вторника, 1 июля, на всех автозаправочных станциях Украины начал действовать новый стандарт бензина Е10, который предусматривает добавление в состав топлива более 7% биоэтанола, что является частью адаптации украинского топливного рынка к европейским нормам, пишет УНН.

Подробности

В 2024 году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта", согласно которому с 1 мая 2025 года во всех автомобильных бензинах, кроме бензинов с октановым числом 98 и выше, продающихся на украинских АЗС, должно было быть не менее 5% биокомпонентов, то есть биоэтанола.

Данный закон внёс изменения в другой закон - "Об альтернативных видах топлива", - согласно которому с сегодняшнего дня, 1 июля, во всех автомобильных бензинах, кроме бензинов с октановым числом 98 и выше, поставляемых для нужд Министерства обороны Украины, Госрезерва, содержание биоэтанола должно составлять более 7%.

В соответствии с требованиями Технического регламента такое топливо будет маркироваться как Е10, что соответствует европейской практике.

Украина готовит новые стандарты контроля и качества топлива

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко отмечал, что продление отсрочки нормы об обязательном содержании биокомпонентов в автомобильных бензинах с 1 июля 2026 года не рассматривается. Участники топливного рынка готовы к работе в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Продление отсрочки нормы об обязательном содержании биокомпонентов в автомобильных бензинах в настоящее время не рассматривается. Компании - участники Нефтегазовой ассоциации Украины готовятся к внедрению требований закона с 1 июля и внедряют все необходимые организационные и логистические процессы для работы по новым правилам - говорил Старовойтенко.

По его словам, новые требования касаются исключительно автомобильных бензинов. В то же время норма не распространяется на дизельное топливо, бензины с октановым числом 98 и выше, а также топливо, поставляемое для нужд Вооружённых сил Украины, государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Введение нормы о содержании биоэтанола является положительным шагом для украинского рынка. Фактически мы приближаемся к стандартам, которые уже давно действуют в странах Европейского Союза. Положительно на эти изменения отреагировали и поставщики топлива, ведь они получают возможность предлагать украинскому рынку тот же продукт, который поставляется на внутренние рынки стран ЕС - отмечал Старовойтенко.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подчёркивали, что введение обязательного добавления биоэтанола в бензин с 1 июля 2026 года не повлияет на стоимость топлива на украинских АЗС и не создаст угрозы для продовольственной безопасности.

По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, после перехода на стандарты Е5 и Е10, которые предусматривают обязательное добавление 5% биоэтанола в бензин, существенного влияния на цены не ожидается.

Уже сегодня часть сетей реализует бензин с биоэтанолом без роста цены, а кое-где - даже дешевле обычного бензина - отмечал он.

Высоцкий также отмечал, что производство биоэтанола не создаст критической нагрузки на аграрный сектор, а Украина имеет достаточный ресурсный потенциал для обеспечения как продовольственных потребностей, так и производства компонентов для топлива.

Бензин с биоэтанолом не приведет к подорожанию топлива - Минэкономики