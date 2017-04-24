С.Рыбалкой и его российским бизнесом должны заниматься спецслужбы - С.Гавриш

По словам С.Гавриша, теоретически вести бизнес в РФ может любой граждан Украины, но когда речь идет об народном депутате, то он как минимум должен отказаться от своего политического статуса.

"Понятно, что он (С.Рыбалка - ред.) может отказаться от политического статуса в парламенте и таким образом быть как бизнесмен, работать, исходя из принципов и норм международного права или законов России и так далее. Очевидно также, что Кабмин и СБУ давно должны были выявить подобных людей (а не журналисты), и напечатать список тех, кто имеет большой бизнес в России, кто платит налоги в федеральный бюджет и кто финансирует боевиков на Востоке, и кто привел к тому, что фактически они имеют сегодня вооружения и армию, адекватные украинским ВСУ.

На мой взгляд, это нонсенс для любой страны, которая находится в состоянии войны с другой страной, когда ее граждане непосредственно поддерживают агрессора, оппонента, врага; страну, лидер которой заявляет о том, что Украина вообще не государство, государство, которое не состоялось, который заявляет о том, что украинцы разные по своему статусу, не все они славяне и все такое ...", - отметил С.Гавриш.

По словам эксперта, журналисты, которые обнаруживают бизнес-деятельность украинских политиков в России и пишут об этом, заслуживают больше, чем Пулитцеровскую премию.

"Однако должны быть украинские спецслужбы и разведка, и бороться против подобных проявлений. Еще раз хочу сказать, что кто-либо из украинцев может иметь бизнес на территории России, это не запрещено, но он не может при этом иметь политический статус, поскольку это напрямую влияет на политику страны в отношении ее национальных ценностей, ее суверенитета и восстановления территориальной целостности", - добавил он.

В.Гавриш также отметил, что те, кто имеет в России заводы, являются агентами влияния и пытаются держать контроль над политическим руководством Украины.

"Такие люди, имеющие там (в РФ - ред.) заводы, они не позволяют сегодня изменить стратегию отношений с Россией. Об этом свидетельствуют факты по 2016 году - мы увеличили экспорт в Россию на 47% по сравнению с ЕС - почти в два раза больше, мы также продолжаем сидеть на российской энергетической игле, несмотря на все заявления украинских политиков и министров, и "Газпром" уже предоставил Украине преференцию на 2017 год с закупкой газа и закачкой его в хранилища...

Я уже не говорю о том, что мы неожиданно проиграли в Лондоне суд на 3 млрд, которые были позаимствованы Януковичем и которые Россия выкупила как облигаций. Поэтому я считаю, что именно эти агенты влияния дали Росcии право и возможность держать сегодня Украину под контролем, превратить ее в маргинальное государство с тенденцией к распаду и установить контроль над украинским политическим руководством. То есть, это лишь пример... ", - отметил он.

Напомним, у спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.