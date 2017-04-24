С.Рибалкою та його російським бізнесом мають займатися спецслужби - С.Гавриш

За словами С.Гавриша, теоретично вести бізнес в РФ може будь-який громадян України, але коли йдеться по народного депутата, то він, щонайменше, мав би відмовитися від свого політичного статусу.

“Зрозуміло, що він (С.Рибалка — ред.) може відмовитися від політичного статусу у парламенті і таким чином бути як бізнесмен, працювати, виходячи із принципів і норм міжнародного права чи законів Росії і так далі. Очевидно також, що Кабмін і СБУ давно мали виявити подібних людей (а не журналісти), і надрукувати список тих, хто має великий бізнес в Росії, хто платить податки у федеральний бюджет і хто фінансує бойовиків на Сході, і хто привів до того сьогодні, що фактично вони мають озброєння і армії, які адекватні українським ЗСУ.

На мій погляд, це нонсенс для будь-якої країни, яка перебуває у стані війни з іншою країною, коли її громадяни безпосередньо підтримують агресора, опонента, ворога, країну, лідер якої заявляє про те, що Україна взагалі не держава, держава, яка не відбулася, який заявляє про те, що українці різні по своєму статусу, що не всі вони слов’яни і таке інше...”, — зазначив С.Гавриш.

За словами експерта, журналісти, які виявляють бізнес-діяльність українських політиків в Росії і пишуть про це, заслуговують більше, ніж Пулітцерівську премію.

“Однак мають бути українські спецслужби та розвідка, і боротись проти подібних проявів. Ще раз хочу сказати, що будь-хто з українців може мати бізнес на території Росії, це не заборонено, але він не може при цьому мати політичний статус, бо це безпосередньо впливає на політику країни стосовно її національних цінностей, її суверенітету і відновлення територіальної цілісності”, — додав він.

В.Гавриш також наголосив на тому, що ті, хто має в Росії заводи, є агентами впливу та намагаються тримати контроль над політичним керівництвом України.

“Такі люди, які мають там (в РФ — ред.) заводи, вони не дозволяють сьогодні змінити стратегію відносин із Росією. Про це свідчать факти за 2016 рік — ми збільшили експорт в Росію на 47%, порівняно із ЄС — майже у два рази більше, ми також продовжуємо сидіти на російській енергетичній голці, попри всі заяви українських політиків і міністрів, і „Газпром“ вже надав Україні преференцію на 2017 рік із закупівлею газу і закачкою його в сховища...

Я вже не кажу про те, що ми несподівано програли у Лондоні суд на 3 млрд, які були позичені Януковичем і які Росія викупила як облігацій. Тому я вважаю, що саме ці агенти впливу дали Роcії право і можливість тримати сьогодні Україну під контролем, перетворити її в маргінальну державу з тенденцією до розпаду і встановити контроль над українським політичним керівництвом. Тобто, це лише приклад...”, — зазначив він.

Нагадаємо, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.