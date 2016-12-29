С.Ребров признан лучшим тренером 2016 года по версии газеты "Команда"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во всеукраинском референдуме на звание лучшего игрока уходящего года, который популярное издание "Команда" проводит с 1995 года, приняли участие по 15 футболистов и тренер каждого из клубов Премьер-лиги. Лучшим тренером признан наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
"Тренером 2016 года назван Сергей Ребров! Под его руководством "Динамо" стало чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, А.Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года.