С.Реброва визнано найкращим тренером 2016 року за версією газети “Команда”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У всеукраїнському референдумі на звання найкращого гравця року що минає, яке популярне видання “Команда” проводить починаючи з 1995 року, взяли участь по 15 футболістів і тренер кожного з клубів Прем’єр-ліги. Найкращим тренером визнано керманича київського “Динамо” Сергія Реброва, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
“Тренером 2016 року названий Сергій Ребров! Під його керівництвом "Динамо“ стало чемпіоном України та володарем Суперкубка України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, А.Ярмоленка визнано найкращим футболістом України 2016 року.