С.Полторак: Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых бойцов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых бойцов АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Также была достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Кроме этого, Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых участников АТО", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Украина и Потругалии обсудили проведение научной работы на базе военных вузов.