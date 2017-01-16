С.Полторак: Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців АТО

“Також було досягнуто домовленості про налагодження обміну досвідом між військовими лікарями. Окрім цього, Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених учасників АТО”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна та Потругалія обговорили проведення наукової роботи на базі військових ВНЗ.