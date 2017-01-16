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С.Полторак: Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців АТО

С.Полторак: Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців АТО

Київ • УНН

 • 6587 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.

“Також було досягнуто домовленості про налагодження обміну досвідом між військовими лікарями. Окрім цього, Португалія готова прийняти на лікування та реабілітацію поранених учасників АТО”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна та Потругалія обговорили проведення наукової роботи на базі військових ВНЗ.

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