С.Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса. Об этом во время брифинга заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Министром обороны Украины подписал приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицерского состава в 2017 году. Сегодня он будет отправлен в министерство юстиции... после подтверждения соответствующим органом управления, он вступит в силу", - сообщил А.Артеменко.
Также он отметил, что призванным на военную службу офицерского состава могут быть лица в возрасте до 40 лет, прошедших полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончание военной кафедры, имеющие высшее образование (не ниже бакалавра), которым присвоено первичное офицерское звание.
"В соответствии с приказом министра обороны срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев", - сообщил он.
Он отметил, что после получения повестки, соответствующий офицер запаса обязан прибыть к определенному пункту сбора в срок и приступить к тем задачам, которые ему определены в военкомате.
"В случае неявки офицера в запасе, они несут ответственность в порядке установленным законом. Неявка по уважительным причинам должна быть документально подтверждено", - добавил он.
Напомним, Президент утвердил сроки проведения очередных призывов в 2017 году.