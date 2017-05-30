С.Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу. Про це під час брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"Міністром оборони України підписано наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерського складу в 2017 році. Сьогодні він буде відправлений до міністерства юстицій... після підтвердження відповідним органом управління, він набуде чинності", - повідомив А.Артеменко.
Також він зазначив, що призваним на військову службу офіцерського складу може бути особи віком до 40 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчення військової кафедри, мають вищу освіту (не нижче бакалавра), яким присвоєно первинне офіцерське звання.
"Відповідно до наказу міністра оборони строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців",-повідомив він.
Він зазначив, що після отримання повістки, відповідний офіцер запасу зобов'язаний прибути до визначеного пункту збору у визначений термін та приступити до тих завдань, які йому визначені у військоматі.
"У разі неявки офіцера в запасі, вони несуть відповідальність в порядку встановленим законом. Неявка з поважних причин повинна бути документально підтверджено", - додав він.
Нагадаємо, Президент затвердив терміни проведення чергових призовів у 2017 році.