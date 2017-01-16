С.Пашинский подал ходатайство о предоставлении охраны В.Химикусу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский подал ходатайство о предоставлении охраны участнику стрельбы Вячеславу Химикусу. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я действительно сегодня подал ходатайство, чтобы Химикусу предоставили охрану. Я очень боюсь, что в этот раздутый скандал ему может быть причинено какое-то зло, как раз со стороны так называемой защиты ", - сказал С.Пашинский.
Напомним, 15 января народный депутат Сергей Пашинский заявил, что семье другого участника стрельбы может угрожать опасность , и поэтому он будет просить правоохранителей предоставить им охрану.