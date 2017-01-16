С.Пашинський подав клопотання про надання охорони В.Хімікусу

“Я дійсно сьогодні подав клопотання, щоб Хімікус надали охорону. Я дуже боюсь, що в роздутий оцей скандал йому може бути заподіяна якесь зло, якраз зі сторони так званого захисту”, — сказав С.Пашинський.

Нагадаємо, 15 січня народний депутат Сергій Пашинський заявив, що сім’ї іншого учасника стрілянини може загрожувати небезпека, і тому він проситиме правоохоронців надати їм охорону.