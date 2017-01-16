С.Пашинський подав клопотання про надання охорони В.Хімікусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Народний депутат Сергій Пашинський подав клопотання про надання охорони учаснику стрілянини В’ячеславу Хімікусу. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я дійсно сьогодні подав клопотання, щоб Хімікус надали охорону. Я дуже боюсь, що в роздутий оцей скандал йому може бути заподіяна якесь зло, якраз зі сторони так званого захисту”, — сказав С.Пашинський.
Нагадаємо, 15 січня народний депутат Сергій Пашинський заявив, що сім’ї іншого учасника стрілянини може загрожувати небезпека, і тому він проситиме правоохоронців надати їм охорону.