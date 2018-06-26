S&P повысило суверенный рейтинг Греции с B до B+

По данным S&P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшенный баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остается высоким. “Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы”, — говорится в заявлении.

Справка: суверенный кредитный рейтинг компании S&P (что относится к тройке самых влиятельных международных рейтинговых агентств) отражает оценку рисков вложений в экономику страны, рассчитывая, может ли государство отвечать по своим долговым обязательствам. Рейтинг B+ показывает прежнему высокий уровень спекуляции, однако с позитивным прогнозом.

Напомним, 22 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции сообщил, что финансовый кризис вокруг Греции, которая длилась восемь лет, завершена. Еврогруппа утвердила завершения программы макрофинансовой помощи Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) и согласовала выделение последнего транша помощи стране в 15 млрд евро. В августе 2018 Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки.