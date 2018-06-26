S&P підвищило суверенний рейтинг Греції з B до B+

За даними S&P, позитивний прогноз рейтингу відображає поліпшений баланс ризиків кредитоспроможності країни при тому, що державний борг Греції залишається високим. “Ми могли б розглянути питання про подальше підвищення рейтингу, якщо зростання прямих іноземних інвестицій продовжиться, а також якщо ми побачимо прогрес у зниженні непрацюючих активів знеціненої банківської системи”, — повідомляється в заяві.

Довідка: суверенний кредитний рейтинг компанії S&P (що належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств) відображає оцінку ризиків вкладень в економіку країни, розраховуючи, чи може держава відповідати за своїми борговими зобов’язаннями. Рейтинг B+ показує як і раніше високий рівень спекуляції, проте з позитивним прогнозом.

Нагадаємо, 22 червня єврокомісар з економічних та фінансових питань П’єр Московісі на прес-конференції повідомив, що фінансова криза навколо Греції, яка тривала вісім років, завершена. Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції, продовживши на 10 років терміни погашення кредитів EFSF (стабфонду зони євро) і погодила виділення останнього траншу допомоги країні в 15 млрд євро. У серпні 2018 року Греція вперше з 2010 року повинна буде самостійно вийти на фінансові ринки.