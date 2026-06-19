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С начала суток на фронте произошло более 130 боев, враг запустил 2 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Враг нанес 45 авиаударов, сбросив 132 управляемые авиабомбы, и задействовал 2087 дронов-камикадзе. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

С начала суток на фронте произошло более 130 боев, враг запустил 2 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг запустил более 2 тыс. дронов и сбросил 132 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 45 авиационных ударов – сбросил 132 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 2087 дронов-камикадзе и совершил 1341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением пяти КАБ, совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из них – с применением РСЗО. 

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Двуречанское. Одна из этих атак еще продолжается.

На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 10 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки и Лиман. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении противник штурмовал девять раз в направлении Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников. Три из этих штурмов еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших оборонцев в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вильное и Кучеров Яр. Один из них еще продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филипповка и Новопавловка. Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 29 оккупантов и ранено 14, уничтожено три единицы автомобильной техники и два орудия. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, три орудия, пункт управления БпЛА и 32 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 297 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 атак оккупантов, четыре из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в направлении населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижевка, Староукраинка, Оленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чарівное, Любицкое и Новоселовка.

На Ореховском направлении противник один раз штурмовал в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг атакующих действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб19.06.26, 07:14 • 19584 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине