С начала полномасштабной войны зафиксировано более 16 тыс. производств по атакам вражеских дронов на гражданских - Генпрокурор

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 16 тысяч уголовных производств по атакам дронов малого радиуса действия на гражданских. Почти 7 тысяч пострадавших, среди них – 179 детей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, реагируя на "охоту" российского дрона на гражданского в Херсоне, передает УНН.

Генпрокурор напомнил, что сегодня утром на обычном рынке в Херсоне российский дрон атаковал 52-летнего продавца. Он кружил. Выжидал. И ударил. Не по военному объекту. Не по технике. По гражданскому человеку, который не имел никакого отношения к армии.

Мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

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Кравченко подчеркнул, что это не единичный случай жестокости отдельного оператора вс рф. Дистанционные убийства мирного населения с помощью FPV-дронов стали методом террора на прифронтовых территориях. Нарушение и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права россия совершает системно, осознанно и показательно.

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 16 тысяч уголовных производств по атакам дронов малого радиуса действия на гражданских. Больше всего таких преступлений – в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. В 2022-2023 годах зафиксировано 187 таких преступлений. В 2024-м их количество выросло в 14 раз – до 2 685. В 2025-м – еще почти втрое, до 7 787. Это не случайность и не "побочный эффект" боевых действий. Это избранная тактика российских преступников, которая продолжается до сих пор. С начала 2026 года уже зафиксировано 2 614 таких преступлений. Почти 7 тысяч пострадавших, среди них – 179 детей. 967 человек погибли, в том числе 10 детей

По его словам, особенно прицельно страна-агрессор охотится на медицинских работников, спасателей, полицейских, журналистов, коммунальщиков и представителей гуманитарных миссий.

Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара. После первой атаки они ждали, пока к пострадавшим прибудут на помощь другие люди, и наносили повторный удар.

Эти атаки не останутся забытыми. Каждый такой удар мы документируем. Наша задача – установить оператора, подразделение и всю цепочку командования. В ряде уголовных производств имена уже известны. Ответственность за эти преступления – это не вопрос "если", а вопрос "когда". Она будет неотвратимой. Наши международные партнеры уже вводят персональные санкции против причастных к пыткам и убийствам украинских военнопленных и гражданских и вводят запрет на въезд для всех, кто воевал против Украины в составе вооруженных сил рф. Каждый ответственный предстанет перед судом и ощутит действие международного правосудия