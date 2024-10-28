С начала года в Одесской области 94 ребенка нашли свою семью - Кипер

За три квартала 2024 года 94 ребенка из домов ребенка системы здравоохранения Одесской области нашли свою семью. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что из вышеупомянутого количества 49 детей вернулись из-за границы. Эти дети нашли дом в семьях усыновителей, детских домах семейного типа, приемных семьях и под опекой неравнодушных украинцев.

"Ежедневно продолжается работа над тем, чтобы еще больше детей имели шанс на жизнь в теплой, любящей семье. Это общее дело государства, специалистов и всех, кто верит в силу семейного тепла.

Верим, что каждый ребенок заслуживает возможности расти в любви и поддержке. Вместе создаем семейное будущее для каждого ребенка!" - пишет Кипер.