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З початку року на Одещині 94 дитини знайшли свою сім'ю - Кіпер

Київ • УНН

 • 14167 перегляди

За три квартали 2024 року 94 дитини з будинків дитини Одеської області отримали нові сім'ї. 49 з них повернулися з-за кордону та знайшли дім в українських родинах.

З початку року на Одещині 94 дитини знайшли свою сім'ю - Кіпер

За три квартали 2024 року 94 дитини з будинків дитини системи охорони здоров’я Одеської області знайшли свою сім’ю. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Він уточнив, що з вищезгаданої кількості 49 дітей повернулися з-за кордону. Ці діти знайшли дім у родинах усиновлювачів, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та під опікою небайдужих українців.

"Щодня триває робота над тим, аби ще більше дітей мали шанс на життя у теплій, люблячій сім’ї. Це спільна справа держави, фахівців і всіх, хто вірить у силу родинного тепла.

Віримо, що кожна дитина заслуговує на можливість зростати у любові та підтримці. Разом створюємо родинне майбутнє для кожної дитини!" - пише Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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