С.Лавров назвал провокацией задержание "русских военных" из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В МИД России обвинили спецслужбы Украины в "провокации" из-за якобы похищения двух военнослужащих из аннексированного Крыму. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы", - сказал он.