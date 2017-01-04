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С.Курц: прекращение огня является главным условием для выборов на Донбассе

С.Курц: прекращение огня является главным условием для выборов на Донбассе

Киев • УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Для проведения полноценных и честных выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня. Об этом сообщил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.

"Основой для эффективности работы миссии также должно быть действительно прекращение огня. Это также должно стать основой для проведения свободных и честных выборов", - отметил С.Курц.

Также он сказал, что приоритетом миссии является улучшение и облегчение жизни жителей Донбасса.

"Этот визит должен прежде всего означать, что мы не удовлетворены тем статусом, который есть сейчас и что мы хотим приложить усилия, для того, чтобы произошли изменения к лучшему. Этот визит важен для меня потому, что в рамках него у меня была возможность посетить пропускные пункты, занятия по минной безопасности, поговорить с людьми. Это собственно местные жители, которые живут здесь и страдают от этого статуса-кво. И, конечно, их можно понять, когда слышишь от них фразу: "мы уже устали от этой войны, мы хотим мира...". Второй пункт, который мы считаем приоритетным – это улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения. Мы будем делать все для того, чтобы облегчить их страдания", - добавил С.Курц.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что Россию нужно заставить выполнить минские договоренности.

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