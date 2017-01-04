С.Курц: припинення вогню є головною умовою для виборів на Донбасі

"Основою для ефективності роботи місії також має бути дійсно припинення вогню. Це також має стати основою для проведення вільних та чесних виборів", - наголосив С.Курц.

Також він сказав, що пріоритетом місії є покращення і полегшення життя жителів на Донбасі.

"Цей візит має передусім означати, що ми не задоволені тим статусом, який є наразі і, що ми хочемо докласти зусиль, для того, аби відбулися зміни на краще. Цей візит важливий для мене тому, що в рамках нього в мене була можливість відвідати пропускні пункти, заняття з мінної безпеки, поговорити з людьми. Це власне місцеві мешканці, які живуть тут і страждають від цього статусу-кво. І, звичайно, можна їх зрозуміти, коли чуєш від них фразу: "ми вже стомились від цієї війни, ми хочемо миру…" Другий пункт, який ми вважаємо пріоритетним – це покращення і полегшення гуманітарного становища місцевого населення. Ми будемо робити все для того, щоб полегшити їхні страждання", - додав С.Курц.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив, що Росію потрібно примусити виконати мінські домовленості.