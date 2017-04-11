С.де Мистура отчитается перед членами Совбеза ООН по поводу Сирии

Источник в офисе спецпосланника подтвердил изданию, что в среду он отчитается перед членами Совета Безопасности ООН о результатах прошедшего раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Также стало известно, что Женева-6 запланирована на середину мая, после встречи по Сирии в Астане, которая состоится в начале месяца.

Напомним, 14 марта переговоры по урегулированию сирийского конфликта состоялись в Астане.