С.де Мистура отчитается перед членами Совбеза ООН по поводу Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура в среду в Нью-Йорке проведет консультации с членами Совета Безопасности ООН по поводу Сирии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА Новости.
Источник в офисе спецпосланника подтвердил изданию, что в среду он отчитается перед членами Совета Безопасности ООН о результатах прошедшего раунда межсирийских переговоров в Женеве.
Также стало известно, что Женева-6 запланирована на середину мая, после встречи по Сирии в Астане, которая состоится в начале месяца.
Напомним, 14 марта переговоры по урегулированию сирийского конфликта состоялись в Астане.