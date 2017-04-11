С.де Містура відзвітує перед членами Радбезу ООН щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Спецпосланець ООН щодо Сирії Стеффан де Містура у середу у Нью-Йорку проведе консультації з членами Ради Безпеки ООН з приводу Сирії. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.
Джерело в офісі спецпосланця підтвердило виданню, що у середу він відзвітує перед членами Ради Безпеки ООН про результати минулого раунду міжсирійських перемовин у Женеві.
Також стало відомо, що Женева-6 запланована на середину травня, після зустрічі з питань Сирії в Астані, яка відбудеться на початку місяця.
Нагадаємо, 14 березня переговори щодо врегулювання сирійського конфлікту відбулися в Астані.