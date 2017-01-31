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С.Аксенов выступил свидетелем по делу А.Чийгоза - адвокат

С.Аксенов выступил свидетелем по делу А.Чийгоза - адвокат

Киев • УНН

 • 7883 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выступил в Верховном суде Крыма в качестве свидетеля обвинения по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом по результатам судебного заседания сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В целом показания Аксенова противоречат вещественным доказательствам и видеоматериалам, которые были рассмотрены судом ранее, и не подтверждают обвинение, выдвинутое Чийгозу, в организации массовых беспорядков", – заявил Н.Полозов.

В суде глава оккупационной власти Крыма С.Аксенов сказал, что ему не известно, как именно действия А.Чийгоза повлияли на применение насилия протестующими и их попытку ворваться в здание.

Он видел только, как А.Чийгоз говорил что-то в мегафон, обращаясь к участникам митинга.

Также он заявил, что на митинге Меджлиса присутствовало большое количество украинских националистов, поскольку видел "несколько десятков красно-черных флагов", а также что там был некий Сергей, который, по его мнению, руководил этими националистами, был "эмиссаром Кошулинского", а также "влиял на Чубарова и Чийгоза".

Н.Полозов также сообщил, что защита А.Чийгоза попросила суд показать С.Аксенову видеоматериалы, на которых видно, что он действует как провокатор и разговаривает с другими свидетелями обвинения, но судья отказал.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.

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