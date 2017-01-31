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С.Аксьонов виступив свідком у справі А.Чийгоза - адвокат

С.Аксьонов виступив свідком у справі А.Чийгоза - адвокат

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов виступив у Верховному суді Криму в якості свідка від обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це за результатами судового засідання повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Загалом свідчення Аксьонова суперечать речовим доказам та відеоматеріалам, які були розглянуті судом раніше, і не підтверджують обвинувачення, висунуте Чийгозу, в організації масових заворушень", – заявив Полозов.

У суді глава окупаційної влади Криму С.Аксьонов сказав, що йому не відомо, як саме дії А.Чийгоза вплинули на застосування насильства мітингувальниками і їх спробу увірватися в будівлю.

Він бачив тільки, як А.Чийгоз говорив щось у мегафон, звертаючись до учасників мітингу.

Також він заявив, що на мітингу Меджлісу була присутня велика кількість українських націоналістів, оскільки бачив "кілька десятків червоно-чорних прапорів", а також що там був якийсь Сергій, який, на його думку, керував цими націоналістами, був "емісаром Кошулинського", а також "впливав на Чубарова і Чийгоза".

М.Полозов також повідомив, що захист А.Чийгоза попросив суд показати С.Аксьонову відеоматеріали, на яких видно, що він діє як провокатор і розмовляє з іншими свідками звинувачення, але суддя відмовив.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.

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