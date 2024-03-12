С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской

Завтра, 13 марта, возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской.

Выход к ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров, сообщают в КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

Детали

Завтра, 13 марта, возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик". В частности, тот, что выходит к ул. Институтской. Будет работать он с 05:37 до 22:33 - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время выход к ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

Также в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия.

Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро в качестве укрытия.

Напомним,

Станция столичного метро "Днепр", которая былазакрыта с начала полномасштабного вторжения рф, возобновила работу с 8 марта.