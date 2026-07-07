Рютте назвал усиление украинской ПВО главным приоритетом
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что защита украинских городов и инфраструктуры является ключевым направлением поддержки. Министр обороны Федоров призвал 40 стран передать ракеты Patriot.
Усиление украинской системы противовоздушной обороны остается одной из главных задач союзников. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, передает УНН.
По его словам, именно защита украинских городов и критической инфраструктуры должна стать одним из ключевых направлений поддержки.
Есть один большой вопрос, над которым мы должны работать, – это противовоздушная оборона. Противовоздушная оборона, противовоздушная оборона. Мы должны обеспечить защиту ваших городов и критически важной инфраструктуры
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Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.