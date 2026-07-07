Рютте назвал усиление украинской ПВО главным приоритетом

Усиление украинской системы противовоздушной обороны остается одной из главных задач союзников. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, передает УНН.

По его словам, именно защита украинских городов и критической инфраструктуры должна стать одним из ключевых направлений поддержки.

Есть один большой вопрос, над которым мы должны работать, – это противовоздушная оборона. Противовоздушная оборона, противовоздушная оборона. Мы должны обеспечить защиту ваших городов и критически важной инфраструктуры – подчеркнул Рютте.

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Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.