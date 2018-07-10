Спасатели сообщили, что спасенные из пещеры в Таиланде дети находятся в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Восемь детей, освобожденных из затопленной пещеры Таиланда, находятся в хорошем состоянии. Однако четверо ребят, спасенных 9 июля, чувствуют себя лучше, чем те, кого освободили днем ранее, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Об этом сообщил Наронсак Осатанакорн, губернатор провинции Чианг Рай, который руководит спасательной операцией.
По словам чиновника, дети, спасенные 9 июля, были в лучшем состоянии, чем четверо ребят, освобожденных за сутки до того. В чем разница, он не пояснил, однако заверил, что все восемь детей находятся в хорошем состоянии.
Также Осатанакорн добавил, что следующий этап операции начнется минимум через 13 часов. Сейчас спасатели и дайверы отдыхают.
Как сообщал УНН, спасатели смогли вывести на поверхность уже две трети футбольной команды юношей, застрявших в пещере в северной части Таиланда.