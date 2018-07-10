Спасатели сообщили, что спасенные из пещеры в Таиланде дети находятся в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщил Наронсак Осатанакорн, губернатор провинции Чианг Рай, который руководит спасательной операцией.

По словам чиновника, дети, спасенные 9 июля, были в лучшем состоянии, чем четверо ребят, освобожденных за сутки до того. В чем разница, он не пояснил, однако заверил, что все восемь детей находятся в хорошем состоянии.

Также Осатанакорн добавил, что следующий этап операции начнется минимум через 13 часов. Сейчас спасатели и дайверы отдыхают.

Как сообщал УНН, спасатели смогли вывести на поверхность уже две трети футбольной команды юношей, застрявших в пещере в северной части Таиланда.