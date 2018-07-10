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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57154 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128107 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171248 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141628 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Спасатели сообщили, что спасенные из пещеры в Таиланде дети находятся в удовлетворительном состоянии

Спасатели сообщили, что спасенные из пещеры в Таиланде дети находятся в удовлетворительном состоянии

Киев  •  УНН

 • 8928 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Восемь детей, освобожденных из затопленной пещеры Таиланда, находятся в хорошем состоянии. Однако четверо ребят, спасенных 9 июля, чувствуют себя лучше, чем те, кого освободили днем ранее, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Об этом сообщил Наронсак Осатанакорн, губернатор провинции Чианг Рай, который руководит спасательной операцией.

По словам чиновника, дети, спасенные 9 июля, были в лучшем состоянии, чем четверо ребят, освобожденных за сутки до того. В чем разница, он не пояснил, однако заверил, что все восемь детей находятся в хорошем состоянии.

Также Осатанакорн добавил, что следующий этап операции начнется минимум через 13 часов. Сейчас спасатели и дайверы отдыхают.

Как сообщал УНН, спасатели смогли вывести на поверхность уже две трети футбольной команды юношей, застрявших в пещере в северной части Таиланда.

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