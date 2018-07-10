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Рятувальники повідомили, що врятовані з печери у Таїланді діти перебувають у задовільному стані

Київ • УНН

 • 8929 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Восьмеро дітей, визволених із затопленої печери Таїланду, перебувають у хорошому стані. Проте четверо хлопців, врятованих 9 липня, почуваються краще, ніж ті, кого визволили днем раніше, інформує УНН з посиланням на телеканал CNN.

Про це повідомив Наронсак Осатанакорн, губернатор провінції Чіанг Рай, який керує рятувальною операцією.

За словами чиновника, діти, врятовані 9 липня, були у кращому стані, ніж четверо хлопців, визволених за добу до того. В чому полягає різниця, він не пояснив, проте запевнив, що всі восьмеро дітей перебувають у хорошому стані.

Також Осатанакорн додав, що наступний етап операції розпочнеться щонайменше через 13 годин. Зараз рятувальники і дайвери відпочивають.

Як повідомляв УНН, рятувальники спромоглися вивести на поверхню вже дві третини футбольної команди юнаків, які застрягли у печері в північній частині Таїланду.

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