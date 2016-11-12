Спасатели предупредили о сильном ветре в портах и ​​высоких волнах на море

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15 марта, 19:03 • 110569 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153448 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122609 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108249 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99751 просмотра

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Спасатели предупредили о сильных порывах ветра в акваториях Черного и Азовского морей в воскресенье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

"Днем 13 ноября на акватории Черного, Азовского морей и в портах порывы ветра ожидаются 25-27 м/с; высота волн в Черном море - 30-50 дм, в Азовском - 15-20 дм, во портах Черного моря - 20-30 дм", - сказано в сообщении.

Спасатели призвали быть осторожными в припортовых зонах.

Кроме того, 13 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия, что приведет активный циклон.

Так, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди; в Украине усиление скорости ветра до 15-20 м/с, на юге и западе местами 25 м/с.

По Киеве 13 ноября ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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