Спасатели предупредили о сильном ветре в портах и высоких волнах на море
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Спасатели предупредили о сильных порывах ветра в акваториях Черного и Азовского морей в воскресенье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
"Днем 13 ноября на акватории Черного, Азовского морей и в портах порывы ветра ожидаются 25-27 м/с; высота волн в Черном море - 30-50 дм, в Азовском - 15-20 дм, во портах Черного моря - 20-30 дм", - сказано в сообщении.
Спасатели призвали быть осторожными в припортовых зонах.
Кроме того, 13 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия, что приведет активный циклон.
Так, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди; в Украине усиление скорости ветра до 15-20 м/с, на юге и западе местами 25 м/с.
По Киеве 13 ноября ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.