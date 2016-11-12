Рятувальники попередили про сильний вітер у портах і високі хвилі на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Рятувальники попередили про сильні пориви вітру в акваторіях Чорного та Азовського морів у неділю, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Вдень 13 листопада на акваторії Чорного, Азовського морів та в портах пориви вітру очікуються 25-27 м/с; висота хвиль у Чорному морі - 30-50 дм, в Азовському - 15-20 дм; по портах Чорного моря - 20-30 дм", - сказано у повідомленні.
Рятувальники закликали бути обережними в припортових зонах.
Крім того, 13 листопада в Україні очікуються складні погодні умови, які зумовить активний циклон.
Так, у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі; в Україні посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.
По Києву 13 листопада очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.