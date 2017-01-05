Спасатели в Луганской области оказали помощь мужчине, который застрял на льду
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В городе Старобельск спасатели оказали помощь пострадавшему мужчине, который находился на льду посреди реки Айдар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Луганской области.
Вчера, 4 января, в 15:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что посреди реки Айдар в районе центрального пляжа города Старобельск, на льду находится человек и просит о помощи.
К месту вызова немедленно было направлено дежурное отделение караула Государственной пожарно-спасательной части № 6 ГУ ГосЧС Украины в Луганской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что мужчина жалуется на значительную боль в ноге и самостоятельно подняться не в состоянии.
С помощью лестницы спасатели добрались к пострадавшему и, воспользовавшись спасательной веревкой, подтянули мужчину к берегу, переложили его на медицинские носилки и передали врачам.
Как потом выяснилось, мужчина вместе с другом пытался пересечь реку, но вероятнее всего, попал в рыбацкую лунку и подвернул ногу, не смог удержаться и упал. Товарищ пострадавшего не решился подойти, потому что возле него начал трескаться лед.
Жители города, которые были свидетелями происшествия, позвонили в Службу спасения и в "скорую".
Сейчас пострадавший находится в больнице.