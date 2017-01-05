Рятувальники на Луганщині надали допомогу чоловіку, який застряг на кризі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У місті Старобільськ рятувальники надали допомогу постраждалому чоловіку, який перебував на кризі посеред річки Айдар. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Луганській області.
Вчора, 4 січня, о 15:04 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що посеред річки Айдар в районі центрального пляжу міста Старобільськ, на кризі знаходиться людина та благає про допомогу.
До місця виклику негайно було направлено чергове відділення караулу Державної пожежно-рятувальної частини № 6 ГУ ДСНС України у Луганській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що чоловік скаржиться на значний біль у нозі та самотужки підвестися не в змозі.
За допомогою драбини рятувальники дісталися до постраждалого та, скориставшись рятувальною мотузкою, підтягнули чоловіка до берега та переклали його на медичні ноші і передали лікарям.
Як потім з’ясувалось, чоловік разом з другом намагався перетнути річку, але ймовірніше за все, потрапив до рибацької лунки та підвернув ногу, не зміг втриматись та впав. Товариш постраждалого не наважився підійти, бо біля нього почала тріскатися крига.
Жителі міста, які були свідками події, зателефонували до Служби порятунку та швидкої.
Наразі постраждалий знаходиться в лікарні.