Спасатели в Черниговской области освободили из снежного заноса автомобиль скорой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня в 13:05 в Службу спасения "101" в Репкинском районе обратились медработники бригады скорой помощи, которые направлялись на вызов к больному мужчине в с.Рашкова Слобода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Черниговской области.
Автомобиль застрял в снежном сугробе возле с.Петруши.
К месту происшествия прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГосЧС в Черниговской области в составе 6 человек личного состава и одной единицы спецтехники. Спасатели автомобилем повышенной проходимости освободили автомобиль "Газель" из снежного заноса, после чего пожарным автомобилем свозили фельдшера к больному мужу.
Напомним, в 8:23 в 23 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов, карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с.Лысая гора Первомайского района Николаевской области.