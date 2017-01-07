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12 марта, 19:49 • 93348 просмотра

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12 марта, 14:19 • 114668 просмотра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140425 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144682 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Спасатели в Черниговской области освободили из снежного заноса автомобиль скорой помощи

Спасатели в Черниговской области освободили из снежного заноса автомобиль скорой помощи

Киев • УНН

 • 8587 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня в 13:05 в Службу спасения "101" в Репкинском районе обратились медработники бригады скорой помощи, которые направлялись на вызов к больному мужчине в с.Рашкова Слобода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Черниговской области.

Автомобиль застрял в снежном сугробе возле с.Петруши.

К месту происшествия прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГосЧС в Черниговской области в составе 6 человек личного состава и одной единицы спецтехники. Спасатели автомобилем повышенной проходимости освободили автомобиль "Газель" из снежного заноса, после чего пожарным автомобилем свозили фельдшера к больному мужу.

Напомним, в 8:23 в 23 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов, карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с.Лысая гора Первомайского района Николаевской области.

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