Рятувальники на Чернігівщині вивільнили зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги

Автомобіль застряг у сніговому заметі поблизу с.Петруші.

До місця пригоди прибуло відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Чернігівській області у складі 6 чоловік особового складу та однієї одиниці спецтехніки. Рятувальники автомобілем підвищеної прохідності вивільнили автомобіль “Газель” зі снігового замету, після чого пожежним автомобілем звозили фельдшера до хворого чоловіка.

Нагадаємо, о 8:23 до 23 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що через снігові перемети, карета швидкої медичної допомоги не може дістатись до хворого дворічного хлопчика у с.Лиса гора Первомайського району Миколаївської області.