Рябошапка уволил прокурора еще одной области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"25 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее Генпрокурор уволил прокуроров 16 областей - Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.