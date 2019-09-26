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Рябошапка уволил прокурора еще одной области

Киев • УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Рябошапка уволил прокурора еще одной области

"25 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокурор уволил прокуроров 16 областей - Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

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