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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 105352 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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русские активизировались на 3-4 участках курщины

русские активизировались на 3-4 участках курщины

Киев  •  УНН

09:01 • 474 просмотра

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Российские войска активизировали действия на 3-4 участках Курщины, используя БТР, БМП и танки. Противник пытается осуществлять обходные маневры и вклиниваться между стыками бригад.

российские войска активизировали действия на нескольких участках Курщины, применяя БТР, БМП и танки, сосредотачиваясь на обходных маневрах.

Об этом рассказала пресс-секретарь 47-й ОМБР Анастасия Блищик и эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас фиксируем активность россиян на Курщине. Они применяют БТР, БМП и танки, их тактика - обходные маневры, они пытаются вклиниваться между стыками бригад и на некоторых участках пытались штурмовать «в лоб». Сейчас они активизировались на 3-4 участках Курщины

- говорит Блищик

Напомним,

За прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают отражать российские атаки на 12 направлениях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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