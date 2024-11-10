русские активизировались на 3-4 участках курщины
Киев • УНН
Российские войска активизировали действия на 3-4 участках Курщины, используя БТР, БМП и танки. Противник пытается осуществлять обходные маневры и вклиниваться между стыками бригад.
российские войска активизировали действия на нескольких участках Курщины, применяя БТР, БМП и танки, сосредотачиваясь на обходных маневрах.
Об этом рассказала пресс-секретарь 47-й ОМБР Анастасия Блищик и эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас фиксируем активность россиян на Курщине. Они применяют БТР, БМП и танки, их тактика - обходные маневры, они пытаются вклиниваться между стыками бригад и на некоторых участках пытались штурмовать «в лоб». Сейчас они активизировались на 3-4 участках Курщины
Напомним,
За прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают отражать российские атаки на 12 направлениях.