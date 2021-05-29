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Румыния на следующей неделе начнет антиковидную вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет

Киев • УНН

 • 16153 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Руководитель общенациональной кампании вакцинации Румынии Валериу Георгицэ заявил, что на следующей неделе начнется вакцинация детей в возрастной группе 12-15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi 24.

Румыния на следующей неделе начнет антиковидную вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет

Так, Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить вакцину Pfizer для детей в возрасте 12-15 лет. В субботу руководитель кампании по вакцинации страны Валериу Георгицэ объявил, что вакцинация начнется через несколько дней.

Цитата:

"Мы будем готовы начать этот этап вакцинации на следующей неделе. Когда все этапы, предшествующие этому этапу, будут готовы, что означает подписание разрешения Европейской комиссией, перевод краткого описания характеристик продукта на румынский язык, публикация на сайте, Национальное агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям выдаст инструкцию по этому поводу, что официально запустит фазу вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет..." - сказал Валериу Георгицэ на марафоне вакцинации в Бухаресте.

Детали

Он добавил, что график вакцинации такой же, как и для взрослых - две дозы каждый 21 день.

"График вакцинации аналогичный графику вакцинации взрослых, он состоит из двух доз с интервалом в 21 день. Данные клинических испытаний очень хорошие,.. и я думаю, что это особенно хорошая новость для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые подвергаются повышенному риску развития серьезной формы заболевания", - сказал он.

За пять месяцев с начала кампании вакцинации было вакцинировано более 4 миллионов румынов.

"Почти 4,3 миллиона человек вакцинированы хотя бы одной дозой, означает 840 000 - 850 000 вакцинированных людей ежемесячно хотя бы одной дозой. Трудно сказать, много это или мало, но я могу гарантировать вам, что вместе с моей командой я сделал все... для хорошего развития кампании вакцинации", - сообщил Георгицэ.

Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация проводится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку.

Дополнение

Румыния вступила во вторую фазу снятия коронавирусных ограничений, сообщает Еurаctiv. С 1 июня будут сняты ограничения на посещение ресторанов, кафе и гостиниц.

Власти говорят, что использование масок больше не будет обязательным в офисах с максимум пятью людьми, если все они полностью вакцинированы.

Для мероприятий в закрытых помещениях количество участников было увеличено до 70%, без ограничений, если все участники полностью вакцинированы. Опять же, аналогичные правила применяются в отношении фитнес-центров, бассейнов, закрытых спортивных соревнований и закрытых игровых площадок.

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