Румунія наступного тижня розпочне протиковідну вакцинацію дітей у віці 12-15 років

Так, Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити вакцину Pfizer для дітей у віці 12-15 років. У суботу керівник кампанії з вакцинації Румунії Валеріу Георгіце оголосив, що вакцинація розпочнеться через кілька днів.

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"Ми будемо готові почати цей етап вакцинації наступного тижня. Коли всі етапи, які передують цьому етапу, будуть готові, що означає підписання дозволу Європейською комісією, переклад короткого опису характеристик продукту на румунську мову, публікація на сайті, Національне агентство з лікарських засобів та медичних виробів згодом видасть інструкцію з цього приводу, що офіційно запустить фазу вакцинації для дітей у віці від 12 до 15 років..." - сказав Валеріу Георгіце на марафоні вакцинації в Бухаресті.

Деталі

Він додав, що графік вакцинації такий же, як і для дорослих - дві дози кожен 21 день.

"Графік вакцинації аналогічний графіку вакцинації дорослих, він складається з двох доз з інтервалом в 21 день. Дані клінічних випробувань дуже гарні,.. і я думаю, що це особливо хороша новина для дітей, які страждають хронічними захворюваннями, які піддаються підвищеному ризику розвитку серйозної форми захворювання", - сказав він.

За п'ять місяців з початку кампанії вакцинації було вакциновано понад 4 мільйони румунів.

"Майже 4,3 мільйона людей вакциновані хоча б однієї дозою, що означає 840 000 - 850 000 вакцинованих людей щомісяця хоча б однієї дозою. Важко сказати, багато це чи мало, але я можу гарантувати вам, що разом з моєю командою я зробив все... для хорошого просування кампанії вакцинації", - повідомив Георгіце.

Як повідомляє румунський новинний портал Hotnews.ro, вакцинація проводиться тільки після того, як батьки підпишуть документ про згоду на щеплення.

Доповнення

Румунія вступила у другу фазу зняття коронавірусних обмежень, повідомляє Еuractiv. З 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування ресторанів, кафе і готелів.

Влада каже, що використання масок більше не буде обов'язковим в офісах з максимум п'ятьма людьми, якщо всі повністю вакциновані.

Для заходів у закритих приміщеннях кількість учасників була збільшена до 70%, без обмежень, якщо всі учасники повністю вакциновані. Знову ж, аналогічні правила застосовуються щодо фітнес-центрів, басейнів, закритих спортивних змагань і закритих ігрових майданчиків.