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Румыния и Украина создали прямую линию связи после инцидента с дроном в Констанце

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Румынии Никушор Дан заявил о создании прямой линии связи между странами после инцидента с дроном в порту Констанца. Украине также передали перечень вопросов по инцидентам с беспилотниками.

Румыния и Украина создали прямую линию связи после инцидента с дроном в Констанце

После инцидента с дроном в порту Констанца Румыния и Украина наладили прямую линию связи для оперативного реагирования на подобные случаи. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, после инцидента между румынской и украинской сторонами состоялись контакты на различных уровнях. Основным результатом стало создание механизма прямой коммуникации, который должен ускорить обмен информацией в случае подобных событий.

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Есть прогресс по сравнению с двумя-тремя неделями назад, ведь сейчас существует прямая линия связи по такого рода событиям, поэтому это больше не проходит через ряд решений нескольких лиц

– сказал Никушор Дан.

Украине передали перечень вопросов по инциденту

Президент Румынии пояснил, что ситуация касалась двух отдельных аспектов – воздушного и морского.

Что касается воздушных беспилотников, мы в процессе, мы достигаем прогресса. Это предварительная оценка Министерства, что событие произошло, мы не были на 100%. А что касается военно-морского беспилотника, есть предварительный отчет и есть перечень вопросов от всех учреждений, который был подан украинской стороне

– заявил он.

Никушор Дан также сообщил, что после инцидента в порту Констанца новых случаев с морскими беспилотниками не фиксировали.

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Степан Гафтко

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