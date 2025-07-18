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Руководитель проектного института получил подозрение за присвоение четверти миллиона на "Киевскую крепость"

Киев • УНН

 • 2500 просмотра

Временно исполняющему обязанности директора "УкрНИИпроектреставрации" сообщено о подозрении в завладении 260 тыс. гривен. Средства были выделены на разработку проекта противоаварийных работ для Башни № 4 музея "Киевская крепость", но ряд работ не был выполнен.

Руководитель проектного института получил подозрение за присвоение четверти миллиона на "Киевскую крепость"

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института "УкрНИИпроектреставрация". Его подозревают в завладении деньгами, выделенными на разработку проекта противоаварийных работ для музея "Киевская крепость". Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По заказу музея "Киевская крепость" проектный институт должен был изготовить научно-проектную документацию для проведения противоаварийных работ Башни № 4 музея "Киевская крепость". Ряд работ, предусмотренных договором, выполнены не были.

В то же время руководитель учреждения, которое должно было выполнять работы, не принял мер по доработке проектной документации и приведению ее в соответствие с действующим законодательством. Установлено, что не выполнены работы на сумму почти 260 тыс. гривен, чем причинен ущерб музею, который заказал и оплатил эти работы

- говорится в сообщении.

Действия временно исполняющего обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института "УкрНИИпроектреставрация" квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дополнение

Инженеру музея "Киевская крепость" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Музей переплатил более 500 тысяч гривен за проектно-сметную документацию в 2023 году.

Напомним

В 2021 году киевские власти объявили о масштабном восстановлении Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Планировалось, в частности, обустроить на территории крепости музей АТО. До этого на территории комплекса проводились преимущественно противоаварийные работы, часть из которых касалась "Наводницкой башни" (башня №4)

Уже в апреле 2024 года правоохранители разоблачили схему хищения средств на реставрации музея "Киевская крепость". В рамках уголовного производства была задержана тогдашняя директор музея. По мнению следствия, директор музея заключила соглашение с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости с завышенными ценами стройматериалов. Убытки составили 868 тысяч гривен.

Также в мае 2024 года столичные прокуроры уже вручили подозрение директору частного общества по подозрению в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах – речь идет о 900 тысячах грн, которые исчезли во время реконструкции музея "Киевская крепость". Речь идет о событиях 2020-2021 годов. Тогда руководство музея "Киевская крепость" заключило договор с директором частного общества на проведение противоаварийных работ башни № 4 музея, которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения.

Среди прочего подрядчик должен был заменить кровлю башни. Общая стоимость листов покрытия была оценена в 1,4 млн грн. Но экспертиза показала, что цена была значительно завышена.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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