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Керівник проєктного інституту отримав підозру за присвоєння чверті мільйона на "Київську фортецю"

Київ • УНН

 • 2900 перегляди

Тимчасовому виконувачу обов’язків директора "УкрНДІпроектреставрації" повідомлено про підозру у заволодінні 260 тис. гривень. Кошти були виділені на розробку проєкту протиаварійних робіт для Башти № 4 музею "Київська фортеця", але низка робіт не була виконана.

Керівник проєктного інституту отримав підозру за присвоєння чверті мільйона на "Київську фортецю"

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру тимчасовому виконувачу обов’язків директора Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту "УкрНДІпроектреставрація". Його підозрюють у заволодінні грошима, виділеними на розробку проєкту протиаварійних робіт для музею "Київська фортеця". Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

На замовленню музею "Київська фортеця" проєктний інститут мав виготовити науково-проєктну документацію для проведення протиаварійних робіт Башти № 4 музею "Київська фортеця". Низка робіт, передбачених договором, виконані не були.

Водночас керівник установи, що мала виконувати роботи, не вжив заходів щодо доопрацювання проєктної документації та приведення її у відповідність до чинного законодавства. Встановлено, що невиконано роботи на суму майже 260 тис. гривень, чим спричинено збитки музею, який замовив та оплатив ці роботи

- йдеться у повідомленні.

Дії тимчасового виконувача обов’язків директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Домовнення

Інженеру музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Музей переплатив понад 500 тисяч гривень за проєктно-кошторисну документацію у 2023 році.

Нагадаємо

У 2021 році київська влада оголосила про масштабне відновлення Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Планувалося, зокрема, облаштувати на території фортеці музей АТО. До цього на території комплексу проводилися переважно протиаварійні роботи, частина з яких стосувалася "Наводницької башти" (башта №4)

Вже у квітні 2024 року правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на реставрації музею "Київська фортеця". В рамках кримінального провадження була затримана тодішня директорка музею. На думку слідства директорка музею уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці із завищеними цінами будматеріалів. Збитки становили 868 тисяч гривень.

Також у травні 2024 року столичні прокурори вже вручили підозру директорці приватного товариства за підозрою у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах – мова йде про 900 тисяч грн, які зникли під час реконструкції музею "Київська фортеця". Йдеться про події 2020-2021 років. Тоді керівництво музею "Київська фортеця" уклало договір з директоркою приватного товариства на проведення протиаварійних робіт башти № 4 музею, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Серед іншого підрядник мав замінити покрівлю башти. Загальна вартість листів покриття була оцінена у 1,4 млн грн. Та експертиза засвідчила, що ціна була значно завищена.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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