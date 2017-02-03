Движение транспорта ограничено уже в 6 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий на автодорогах Житомирской и еще пяти областей ограничили движение транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
С 7:30 3 февраля на автодорогах Житомирской области ограничено движение пассажирского транспорта. Такое решение принято в связи со сложными погодными условиями. Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными и ответственно относиться к мерам безопасности.
Сейчас движение ограничено уже в шести областях Украины.
Движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения в Киевской области временно ограничено.
Также движение транспорта ограничили в Черкасской, Винницкой, Закарпатской и Хмельницкой областях.