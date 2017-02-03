Рух транспорту обмежено вже в 6 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через складні погодні умови на автошляхах Житомирщини та ще п'яти областей обмежили рух транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
З 7:30 години 3 лютого на автодорогах Житомирської області обмежено рух пасажирського транспорту. Таке рішення прийнято у зв’язку зі складними погодними умовами. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними та відповідально ставитися до заходів безпеки.
Наразі рух обмежено вже у шести областях України.
Так, рух великогабаритних та пасажирських транспортних засобів на автодорогах місцевого значення у Київській області тимчасово обмежено.
Також рух транспорту обмежили у Черкаській, Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.